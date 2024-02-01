Путин в четвертый раз прибыл на выставку-форум "Россия"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Владимир Путин 1 февраля в четвертый раз прибыл на выставку-форум "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе посещения президент планирует осмотреть некоторые павильоны выставки и выступить на съезде Российского движения детей и молодежи "Движение первых".

До этого Путин посетил выставку "Россия" в начале прошлой недели. Тогда там проходила торжественная церемония открытия Года семьи.

16 января глава государства в ходе очередного посещения выставки рассказал, что ее работу могут продлить на летний период. Он назвал выставку удачным экспериментом, во время которого показали, что было сделано в России за последние десятилетия.

Более того, президент посещал выставку в ноябре прошлого года. В рамках знакомства с экспозицией, посвященной развитию искусственного интеллекта в Сбербанке, президент пошутил над главой организации Германом Грефом, заявив, что тот "копает сам себе".



Путин принял участие в работе Всероссийского семейного форума на ВДНХ