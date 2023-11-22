Футболки с цитатами Путина собрали на ВДНХ многометровую очередь покупателей

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Футболки и кепки с личной подписью и известными цитатами Владимира Путина собрали многометровую очередь на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, где их с сегодняшнего дня можно купить. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, особый интерес к ним проявляет молодежь. Организаторы отмечают, что в первые часы популярнее всего оказались надписи "Это не мы решили присоединить Крым. Это люди!" и "Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно!".

Помимо этого, представлены сувениры с фразами "Границы России нигде не заканчиваются", "Одесса – это, конечно, русский город" и "Че ты такой серьезный?".

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ. Свыше 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в мероприятии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин не сможет принять участие в церемонии открытия выставки-форума "Россия". Он уточнял, что российский лидер побывает на ВДНХ в другой день.

Более миллиона человек успели посетить выставку-форум "Россия" на ВДНХ