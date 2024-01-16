SHAMAN стал голосом выставки "Россия"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) стал голосом международной выставки-форума "Россия", которая проводится в Москве на ВДНХ. Об этом заявили в пресс-службе выставки.

Как рассказали представители форума, с 15 января песни и сам голос певца можно услышать на выставке каждый день.

"Он будет рассказывать посетителям выставки о самых интересных событиях России через радиоточки ВДНХ", – объяснили в пресс-службе.

Также представители выставки напомнили, что исполнитель недавно поучаствовал в открытии Дней Липецкой и родной для него Тульской областей на форуме. При этом SHAMAN выступил еще и на торжественной церемонии открытия выставки 4 ноября 2023 года, исполнив гимн России и поучаствовав в постановке "Вера. Надежда. Любовь" от резидентов "Таврида.Арт".

Кроме него, в выставке часто задействуют и других известных политиков, спортсменов, общественных и культурных деятелей.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ.

При этом Владимир Путин предложил продлить работу выставки-форума "Россия" после 12 апреля на летний период. По словам президента РФ, власти подумают над тем, как можно будет отразить опыт проведения мероприятия на страну. Он также обратил внимание на то, что на выставке уже побывали более 4 миллионов человек.



Артисты "Музыки в метро" выступят на выставке-форуме "Россия"