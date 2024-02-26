Путин назвал надежные жизненные ориентиры молодежи залогом будущего РФ

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Надежные жизненные ориентиры у молодежи – залог будущего России. Об этом заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам церемонии вручения премии общества "Знание".

Президент РФ считает, что, кроме жизненных ориентиров, молодежь должна считать подлинно своими традиционные российские ценности. Более того, продолжил Путин, молодым людям надо учиться на лучших образцах российской и мировой культуры, литературы, достижениях науки и образования, знать историю своей страны и имена настоящих героев и созидателей.

Ранее глава государства поручил организовать общероссийский конкурс для наставников "Быть, а не казаться!", направленный на вовлечение молодых россиян в патриотическое воспитание.

Отмечается, что поручение было направлено Росмолодежи, Минпросвещения РФ, Ассоциации волонтерских центров, Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи "Движение первых", обществу "Знание" и Центру развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Соответствующий доклад необходимо предоставить к 1 июля текущего года.

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