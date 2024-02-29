Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Кадры"

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Будет запущен еще один новый национальный проект – "Кадры". Об этом Владимир Путин заявил во время оглашения послания Федеральному собранию.

По его словам, в России растет большое молодое поколение, это в том числе стало результатом демографических мер предыдущих лет. Государству важно, чтобы подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике текущего века, на это и будет направлен новый национальный проект, подчеркнул президент.

Также в ходе выступления президент объявил о запуске национального проекта "Семья". Он подчеркнул, что большая многодетная семья должна стать нормой в России.

Помимо этого, будет запущен национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". По словам Путина, средняя продолжительность жизни в стране к 2030 году должна быть не менее 78 лет, затем – больше 80 лет. Кроме того, к 2030 году услугами долговременного ухода должны быть обеспечены все нуждающиеся в этом.

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