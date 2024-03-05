05 марта, 14:26Общество
Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" будет правопреемником "Здравоохранения"
Фото: depositphotos/VadymPastukh
Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" можно считать правопреемником проекта "Здравоохранение", отметила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в беседе с ТАСС.
Что касается национального проекта "Семья", он будет расширенным продолжением "Демографии".
Речь идет о новых нацпроектах, о которых Владимир Путин объявил во время послания Федеральному собранию. В их число вошли: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры" и "Экономика данных".
По словам Голиковой, четыре из них будут запущены в следующем году, за исключением "Молодежь России" – он стартует в этом году.
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