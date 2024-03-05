Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" будет правопреемником "Здравоохранения"

Фото: depositphotos/VadymPastukh

Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" можно считать правопреемником проекта "Здравоохранение", отметила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в беседе с ТАСС.

Что касается национального проекта "Семья", он будет расширенным продолжением "Демографии".

Речь идет о новых нацпроектах, о которых Владимир Путин объявил во время послания Федеральному собранию. В их число вошли: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры" и "Экономика данных".

По словам Голиковой, четыре из них будут запущены в следующем году, за исключением "Молодежь России" – он стартует в этом году.



Владимир Путин объявил о запуске пяти национальных проектов