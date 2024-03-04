Четыре из пяти новых нацпроектов запустят в России в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Четыре из пяти новых нацпроектов, о которых Владимир Путин говорил в рамках послания Федеральному собранию, планируется запустить в РФ в следующем году. Об этом заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, слова которой приводит ТАСС.

"Все планируем (запустить. – Прим. ред.) с 1 января 2025 года, за исключением одного национального проекта "Молодежь России", который мы должны запустить в этом году", – уточнила она.

Во время послания Федеральному собранию глава государства объявил о старте или продлении таких программ и нацпроектов, как "Приоритет 2030", "Кадры", "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь" и "Земский работник культуры".

Сенаторы намерены утвердить меры по реализации послания Путина 5 марта. По словам главы Совфеда Валентины Матвиенко, для законодателей это огромная программа законотворческой работы. Все, о чем сказал президент, требует или законодательного, или нормативного оформления, и сделать это надо быстро, подчеркнула она.



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