Силуанов заверил, что все ресурсы на выполнение поручений Путина определят в этом году

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Необходимые ресурсы на выполнение поручений Владимира Путина, которые он озвучил в ходе послания Федеральному собранию, определят во время подготовки бюджета в 2024 году. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Бюджет будет сбалансирован, и необходимые ресурсы будут определены в этом году в ходе подготовки бюджета на предстоящую трехлетку, и на предстоящую шестилетку будут определены общие объемы финансовых ресурсов для реализации задач национальных целей, национальных проектов, о которых сегодня говорил президент", – подчеркнул он.

По словам министра, озвученные президентом решения будут воплощаться в рамках бюджетной сбалансированности. Он добавил, что общая цифра средств на выполнение поручений будет растянута на 6 лет.

Нынешнее послание Владимира Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности. Оно длилось 2 часа 6 минут.

Президент выступил перед собранием в Гостином Дворе в Москве. Российский лидер затронул ряд тем, которые касаются как внешней политики, так и внутренних вопросов страны.

Во время послания Путин объявил о старте или продлении таких программ и нацпроектов, как "Приоритет 2030", "Кадры", "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь" и "Земский работник культуры".

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