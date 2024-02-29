29 февраля, 13:51Общество
Программа "Пушкинская карта" будет расширена – Путин
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Программа "Пушкинская карта" для молодежи будет расширена. Об этом заявил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.
"Предлагаю также расширить программу "Пушкинская карта", с помощью которой школьники и молодежь могут бесплатно посещать кино, музеи, театры и выставки", – сказал глава государства.
Стать обладателями карты могут россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Ежегодно на нее начисляется сумма в размере 5 000 рублей. Потратить средства можно на билеты в культурные учреждения, а также кинотеатры.
До этого депутат Госдумы Евгений Федоров предложил сохранять непотраченные средства "Пушкинских карт" в селах. По его словам, в небольших населенных пунктах молодым людям сложно найти досуг. Из-за этого средства часто остаются на картах непотраченными, а затем сгорают.
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