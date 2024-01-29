Действие Пушкинской карты предложили распространить на пенсионеров

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность включения в проект "Пушкинская карта" российских пенсионеров или же создать для них аналогичную программу. Обращение он направил на имя главы Минкультуры Ольги Любимовой, передает RT.

Депутат подчеркнул, что ранее не раз поднимался вопрос о расширении перечня граждан, которые могли бы поучаствовать в проекте. По его словам, речь в первую очередь идет о пенсионерах. Он уверен, что они желают и стремятся культурно обогащаться не меньше, чем молодежь.

Крупник подчеркнул, что реализация данной идеи будет способствовать повышению вовлеченности пенсионеров в культурную и общественную жизнь России, а также их социализации.

Ранее глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев предложил создать в России аналог "Пушкинской карты" в сфере туризма. О том, как можно реализовать проект и на какую категорию граждан может быть рассчитана карта, он не сообщил.

В ноябре 2023 года сообщалось, что обладателями "Пушкинской карты" являются около 10 миллионов человек. Благодаря ей держатели смогли приобрести почти 50 миллионов билетов за счет выделенных государством средств.

"Пушкинскую карту" будут блокировать навсегда после трех нарушений правил программы