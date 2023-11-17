17 ноября, 10:16Культура
Около 10 миллионов россиян оформили "Пушкинскую карту"
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Около 10 миллионов человек в России получили "Пушкинскую карту". Глава Минкульта РФ Ольга Любимова рассказала об этом в рамках Международного культурного форума, который проходит сейчас в Санкт-Петербурге.
"Почти 10 миллионов молодых людей в нашей стране оформили карты и приобрели почти 50 миллионов бесплатных билетов", – передает РИА Новости ее слова.
Всероссийскую программу "Пушкинская карта" запустили 1 сентября 2021 года. С помощью карты школьники и студенты от 14 до 22 лет могут оплачивать посещения театров, музеев и концертов.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила создать платежную карту для социально незащищенных групп, предназначенную для оплаты расходов на спорт по аналогии с "Пушкинской картой". Соответствующее письмо она направила премьер-министру Михаилу Мишустину.
Выдавать такую льготу можно малообеспеченным и многодетным семьям с детьми в возрасте от пяти до 18 лет, уточнила парламентарий.
В Госдуме предложили выдавать "Пушкинские карты" детям с семи лет
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