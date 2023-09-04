Минкультуры РФ может добавить посещение цирков в программу "Пушкинская карта"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство культуры РФ рассматривает возможность добавить цирки в программу "Пушкинская карта". Соответствующий запрос в ведомство было направлено из компании "Росгосцирк", сообщает газета "Известия".

Как сообщил гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, в данный момент Минкультуры ведет активную работу над данной инициативой с аппаратом правительства. В самом ведомстве сообщили, что вопрос находится в стадии обсуждения и проработки.

Подобного рода поддержка позволит цирковой индустрии гастролировать по России, считает Запашный. По его словам, в городах с населением менее миллиона человек посещаемость цирков крайне низкая из-за невысокой платежеспособности людей. В связи с этим без поддержки государства циркам невыгодно гастролировать за несколько тысяч километров от Москвы.

Тем не менее, отмечает газета, на сегодня цирки не являются культурным учреждением, поскольку относятся ближе к сфере развлечений. Внесение цирков в программу "Пушкинская карта" потребует реформы ее правил, а также, возможно, пересмотра бюджетов.

Ранее в Минкультуры РФ сообщили, что с 3 августа "Пушкинские карты" могут заблокировать до конца календарного года тем пользователям, которые один раз нарушили правила программы карты. Если правила будут нарушены трижды, участника исключат из программы.

До этого депутаты ЛДПР выступили с предложением ввести в России "Отцовскую карту" с 2 тысячами рублей в месяц на каждого ребенка по аналогии с "Пушкинской".

В Минкультуры объяснили, почему школьники и студенты могут лишиться "Пушкинской карты"