В Госдуме предложили ввести "Отцовскую карту" по аналогии с "Пушкинской"

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением ввести в России "Отцовскую карту" с 2 тысячами рублей в месяц на каждого ребенка по аналогии с "Пушкинской". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова депутата.

По его словам, важно обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения отцов и детей. Соответствующее предложение парламентарий направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову.

Чернышов отметил, что суммы в 2 тысячи рублей хватит на то, чтобы отец смог побывать со своим ребенком в кино, зоопарке или детском кафе.

Как сообщил депутат, еще со времен Советского союза роль отцов была принижена, сформировался стереотип, что воспитанием ребенка занимается исключительно мать.

При введении "Отцовской карты" матери получат нужную им возможность отдохнуть и уделить время себе, добавил Чернышов.

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