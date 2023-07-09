В России предложили давать семьям в собственность землю после десяти лет брака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты партии ЛДПР предложили бесплатно выдавать в собственность землю супружеским парам, которые прожили в официальном браке более десяти лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лидера партии Леонида Слуцкого.

"Депутаты от ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким предложили выдавать бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства гражданам, проживающим в официальном браке более 10 лет", – говорится в сообщении.

При этом землю предлагают выдавать исключительно тем парам, которые имеют детей. Участок в таком случае будет находиться в долевой собственности у всех членов семьи.

Инициаторы отметили, что реализация подобного предложения станет шагом в развитии современной городской малоэтажной застройки. По их мнению, это позволит развивать не только мегаполисы, но и всю территорию России.

Ранее в стране предложили давать многодетным семьям льготы по уплате налога на землю. Сейчас семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми освобождены от уплаты земельного налога с 600 квадратных метров площади участка.

При этом в некоторых случаях участки, предоставляемые семьям государством, могут иметь площадь до 15 соток. Зампредседателя комитета нижней палаты Федерального собрания по просвещению Яна Лантратова предложила освободить семьи от налога на все 15 соток земли.



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