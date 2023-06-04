В Госдуме предложили запретить термин "чайлдфри"

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Термин "чайлдфри" преимущественно используют люди, оправдывающие неспособность родить. Такое мнение в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" высказала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

По ее словам, часто корень слов "я не хочу" находится во фразе "я не могу". Кроме того, в переводе с английского, заявила депутат, фраза означает "я против детей", что произносить захотят далеко не все.

"Заметьте, президент не произносит такие слова, как "чайлдфри". Это мы начинаем загонять в какие-то рамки, давать определения", – сказала Буцкая.

Парламентарий подчеркнула, что термин следует немедленно запретить в России и начать называть вещи своими именами.

До этого уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что призывы брать животных из приюта сопоставимы с пропагандой идеологии чайлдфри. В качестве примера Волынец привела пару молодых людей, которые вместо того, чтобы направить свою заботу на детей, решили сделать объектом любви животное.

