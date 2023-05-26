В России предложили давать многодетным семьям льготы по уплате налога на землю

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Для многодетных семей в России хотят увеличить размер земельного участка, который не будет облагаться налогом, а также жилую площадь, с которой можно получить налоговый вычет. Об этом сообщает газета "Известия".

С таким предложением выступила зампредседателя комитета нижней палаты Федерального собрания по просвещению Яна Лантратова.

По действующему налоговому законодательству, физлица, которые имеют трех и более несовершеннолетних детей, освобождены от уплаты земельного налога с 600 квадратных метров площади участка.

Одновременно с этим, согласно Земельному кодексу РФ, земля, которую государство бесплатно предоставляет многодетным семьям, может составлять намного большую площадь – до 15 соток.

В связи с этим, отмечает Лантратова, целесообразно, чтобы граждане РФ могли не платить налог на все льготные 15 соток.

Парламентарий также сообщила, что многодетным семьям доступны дополнительные налоговые вычеты по налогу на имущество физлиц в отношении одного жилого дома или его части в размере кадастровой стоимости 7 квадратных метров в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

При этом, если семья платит налог с квартиры или комнаты, вычет предоставляется в размере кадастровой стоимости 5 квадратных метров.

Однако, согласно Жилищному кодексу РФ, на сегодняшний день норма предоставления жилплощади в зависимости от региона колеблется от 15 до 18 "квадратов" на человека – такой показатель применяется в случае, если в квартире живут трое или более человек.

Так, Яна Лантратова предложила вычитать из необлагаемой базы по квартире из нормы 18 квадратных метров на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Ранее фракция ЛДПР выступила с инициативой о введении в России отцовского капитала. Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что подобная мера позволит улучшить демографическую ситуацию в стране.

До этого депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о назначении страховой пенсии по старости многодетным родителям.