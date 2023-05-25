В России предложили ввести отцовский капитал

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Фракция ЛДПР выступила с инициативой о введении в России отцовского капитала. Об этом РИА Новости сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

"Внутри официального брака отец получает единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей за рождение одного ребенка. И один миллион рублей за рождение в семье ребенка, каждого следующего после третьего", – пояснил политик.

Слуцкий отметил, что подобная мера позволит улучшить демографическую ситуацию в стране.

Помимо этого, ЛДПР также предлагает ужесточить законодательство для тех, кто не платит алименты. В качестве меры считают нужным ввести обязательный возврат части средств из отцовского капитала, если мужчина не платит алименты после развода.

До этого сообщалось, что в Госдуме готовят законопроект о раннем выходе на пенсию отцов, воспитывающих трех и более детей. Мужчинам предлагали снизить пенсионный возраст на три года от установленного в стране.

Действие законопроекта, в случае его реализации, распространится и на отцов с усыновленными детьми. Документ планировали представить в нижнюю палату до конца весенней сессии.

