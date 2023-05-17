Москалькова заявила, что отцов детей-инвалидов необходимо освободить от мобилизации

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала инициативу об освобождении отцов детей с инвалидностью от мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Демобилизованы 52 из 424 военнослужащих – отцы многодетных семей – и всего лишь 2, у которых дети инвалиды из 349. Мы по-прежнему поддерживаем инициативу по включению этой категории, освобождаемой от мобилизации. И считаю, что нужно внимание уделять нашим вооруженным силам", – сказала Москалькова.

В октябре 2022 года партия "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации обоим родителям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы.

Кроме того, как сообщали осенью прошлого года, глава Минобороны Сергей Шойгу поручил Генштабу оперативно доводить до военкоматов разъяснения о предоставлении отсрочек от частичной мобилизации гражданам, имеющим детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.

Ранее правительство РФ не поддержало освобождение неслуживших граждан от мобилизации. В кабмине заявили, что защита Родины является обязанностью россиян. Расширять таким образом перечень граждан с отсрочкой от мобилизации нецелесообразно из-за снижения обороноспособности государства, отметили в правительстве.