Правительство РФ не поддержало освобождение неслуживших граждан от мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Правительство РФ не поддержало предложение по освобождению от призыва в рамках частичной мобилизации граждан, не служивших в армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект отзыва комиссии кабмина по законопроектной деятельности.

Соответствующий законопроект депутат от КПРФ Михаил Матвеев внес в Госдуму еще в октябре прошлого года. Помимо неслуживших, он предлагал освободить от призыва по мобилизации докторов и кандидатов наук.

Комментируя инициативу парламентария, в кабмине напомнили, что защита Родины, согласно Конституции РФ, является обязанностью граждан. Там считают, что расширять перечень граждан с отсрочкой от мобилизации нельзя в целях поддержания обороноспособности страны.

"В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск в случае возникновения угроз военной безопасности РФ расширение перечня категорий граждан, которым законодательством РФ предоставляется право на получение отсрочки от призыва, <...> нецелесообразно", – объяснили в правительстве.

В комиссии кабмина указывают на необходимость доработки законопроекта. Одну из проблем инициативы там видят в отсутствии анализа правоприменительной практики, который бы позволил оценить последствия нововведения.

На днях стало известно, что депутат Матвеев готовит еще один законопроект, связанный с мобилизацией. Он позволит уравнять в воинской обязанности лица, которые приобрели российское гражданство, с гражданами РФ по рождению. Парламентарий видит несправедливость в том, что новые граждане РФ сегодня могут избежать военной службы, прикрываясь вторым гражданством.

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