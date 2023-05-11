Бастрыкин назвал мошенниками сменивших пол только по бумагам

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин считает, что мужчины, которые сменили пол только "на бумаге" для того, чтобы не попасть в армию, – мошенники. Об этом он заявил во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

"Смена пола на бумаге – это обман <…> мошенничество <… > Если это мошенничество, этот обман нарушает интересы государства, нашу обороноспособность, я имею в виду тех, кто побежал, для того чтобы уйти от мобилизации, сменил пол", – передает его слова РИА Новости.

Бастрыкин отметил, что в такой ситуации Следственный комитет России "будет действовать с учетом новых реалий". Также он добавил, что если Европа дает в таком случае льготы, то это ее проблемы.

Ранее сообщалось, что в России запретят смену пола без хирургической операции в рамках борьбы с уклонистами. По информации источника из Госдумы, соответствующие предложения будут рассмотрены 15 мая.



До этого появилась информация, что Минюст занимается разработкой законодательной инициативы о запрете смены пола в паспорте. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко сообщал, что с 2018 по 2022 год зарегистрировали более 2 700 случаев смены пола.

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