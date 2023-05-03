В России запретят смену пола без хирургической операции для борьбы с уклонистами – СМИ

Фото: 123RF/diy13

В Госдуму планируется ввести поправки, которые запретят официальную смену пола по документам без проведения хирургических операций. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на главу думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нину Останину.

По словам источника, находящегося в Думе, принятие поправок связано не только с защитой семейных и традиционных ценностей, но и с началом призывной кампании. Собеседник отметил, что многие молодые люди во избежание призыва попытались сменить пол.

На заседании Совета законодателей удалось установить, что вопросом о смене пола уже занимаются в Минздраве и он смог получить "аппаратное ускорение" благодаря усилиям председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"Человек утром встает и для себя принимает решение, что он уже не мужчина, а женщина; не женщина, а мужчина. Идет в платную клинику, получает справку и с этой справкой идет дальше в ЗАГС, в паспортный стол для смены фамилии, имени, отчества", – рассказал спикер.

Он отметил, что парламентарии провели совещание с Минюстом, в ходе которого ведомство поддержало идею о введении запрета.

"Такие граждане могут затем уже на законных основаниях заключить брак и еще, не дай бог, взять ребенка", – подчеркнул Володин.

Предложения по запрету смены пола без операции Госдума рассмотрит уже на первом после праздников заседании 15 мая, отметил источник.

Останина (КПРФ) рассказала, что проблемы со сменой биологического пола начались с того момента, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила исключить из списка ментальных расстройств трансгендерность. Минздрав РФ подписывал протокол, согласно которому были внесены изменения в нормативные акты, упрощающие смену пола.

"А я против такой "упрощенки", – подчеркнула Останина.

Поправки по запрету будут внесены в Семейный кодекс РФ, КоАП и другие федеральные законы, рассказала она.

Останина отметила, что планирует внести и собственные поправки в закон, например, отменить возможность получать вердикт в частных клиниках и запретить людям, в паре которых есть один человек, прошедший через гендерный переход, усыновлять детей.

По ее мнению, вердикт и разрешение на смену биологического пола должен выносить в том числе государственный психиатр.

Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко сообщал, что Минюст уже занимается разработкой законодательной инициативы о запрете смены пола в паспорте. Он добавил, что, по статистике, с 2018 по 2022 год было зарегистрировано более 2 700 случаев смены пола. 190 граждан впоследствии заключили брак.



В России стали избавляться от радужной символики из-за запрета пропаганды ЛГБТ