11:25Общество
Мужчину из Москвы оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений
Фото: depositphotos/jannystockphoto
В Москве мировой судья района Беговой оштрафовал мужчину на 100 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает РИА Новости.
Изначально гражданин был привлечен к административной ответственности по статье КоАП "Занятие проституцией". Мужчина признал свою вину и сообщил, что занимается оказанием интимных услуг около двух лет.
После этого в отношении россиянина составили новый протокол по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в сети "Интернет" в связи с тем, что мужчина опубликовал на сайте анкету с соответствующим содержанием и разместил фото в женском образе.
Ранее стало известно, что кабмин внес ЛГБТ-пропаганду в перечень запрещенного контента в Сети в РФ. В частности, в перечень добавили информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, педофилию, а также смену пола. В начале декабря Владимир Путин подписал закон "о запрете пропаганды ЛГБТ".
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