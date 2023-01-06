Мужчину из Москвы оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений

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В Москве мировой судья района Беговой оштрафовал мужчину на 100 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает РИА Новости.



Изначально гражданин был привлечен к административной ответственности по статье КоАП "Занятие проституцией". Мужчина признал свою вину и сообщил, что занимается оказанием интимных услуг около двух лет.

После этого в отношении россиянина составили новый протокол по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в сети "Интернет" в связи с тем, что мужчина опубликовал на сайте анкету с соответствующим содержанием и разместил фото в женском образе.

Ранее стало известно, что кабмин внес ЛГБТ-пропаганду в перечень запрещенного контента в Сети в РФ. В частности, в перечень добавили информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, педофилию, а также смену пола. В начале декабря Владимир Путин подписал закон "о запрете пропаганды ЛГБТ".

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