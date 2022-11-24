Милонов предложил запретить смену пола без медицинских показаний

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил запретить менять пол без медицинских показаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подготовленный парламентарием законопроект.

Согласно документу, предлагается допускать "любое изменение или коррекцию половой принадлежности граждан только на добровольных основаниях, при наличии медицинский показаний", а также на основании мотивированного заключения врачебной комиссии.

При этом перечень таких медпоказаний будет определяться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Кроме этого, согласно проекту закона, для недееспособного совершеннолетнего гражданина процедуры по смене пола будут возможны только на основании соответствующего судебного решения.

Ранее нижняя палата парламента приняла во втором чтении законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, которая способна вызвать желание сменить пол.

Документом запрещаются соответствующие призывы к несовершеннолетним в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах и рекламных роликах.

Как отмечала депутат ГД и соавтор инициативы Тамара Фролова, законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в РФ поможет защитить россиян от воздействия Запада.

Она напомнила, что Россия вышла из Совета Европы и отказалась исполнять требования ЕСПЧ, которые представляли собой продвижение идеологии и пропаганды нетрадиционных ценностей, рекомендуя допустить в стране регистрацию однополых браков.



Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

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