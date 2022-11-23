Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее один из разработчиков законопроекта, депутат Александр Хинштейн сообщил, что ко второму чтению в документ внесли поправку о его распространении на пропаганду смены пола. Он пояснил, что под запрет подпадет не фактологический контент, а сообщения, в которых утверждается о прогрессивности данного явления.

Законопроект предусматривает введение запрета на пропаганду нетрадиционных ценностей, педофилии, а также распространение ЛГБТ-информации. Документом запрещаются соответствующие призывы к несовершеннолетним в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах и рекламных роликах.

Кроме того, проект устанавливает запрет на выдачу прокатного удостоверения фильмам, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.



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