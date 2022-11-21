Комитет ГД поддержал ко II чтению проект о миллионных штрафах за ЛГБТ-пропаганду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству призвал палату принять во втором чтении проект закона о крупных штрафах за ЛГБТ-пропаганду, передает ТАСС.

Отмечается, что, как и в редакции первого чтения, за пропаганду среди совершеннолетних россиян могут быть предусмотрены штрафы в размере 4 миллионов рублей. Если же данное правонарушение было совершенно среди детей, виновным грозит штраф в размере 5 миллионов рублей, а тем, кто пропагандировал педофилию, – до 10 миллионов рублей.

При этом уточняется, что за подобное нарушение может грозить также и приостановка деятельности юрлиц на 90 суток, а для иностранных граждан – административный арест на 15 суток или выдворение из страны.

В конце октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в РФ. Согласно документу, предлагалось ввести запрет на призыв подростков к смене пола в Сети, средствах массовой информации, книгах, аудиовизуальных сервисах и рекламе.

В свою очередь, депутат ГД и соавтор инициатив Тамара Фролова отметила, что законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в РФ поможет защитить россиян от воздействия Запада. Глава же комитета по вопросам семьи Нина Останина уточнила, что, если закон о запрете ЛГБТ-пропаганды и педофилии будет принят, все существующие в стране гей-клубы закроются.



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