Стала известна судьба гей-клубов при принятии закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Если в РФ будет принят закон о запрете ЛГБТ-пропаганды и педофилии все существующие в стране гей-клубы должны будут прекратить свою работу. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" выразила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

"Уже своим существованием гей-клубы есть ничто иное, как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, мы же это тоже понимаем", – указала парламентарий.

По ее словам, если люди все же хотят состоять в нетрадиционных сексуальных отношениях, они могут это делать, но не показывая свое поведение в общественных местах. Останина подчеркнула, что никто не будет "отлавливать" представителей ЛГБТ-сообществ и что-то им запрещать.

"Вопрос в том, что запрещается пропагандировать весь этот образ жизни, навязывать его, создавая тем самым, может быть, неверное представление о том, что однополая любовь имеет такое же право на существование, как и брачные отношения между мужчиной и женщиной", – отметила парламентарий.

До этого депутат ГД и соавтор инициатив Тамара Фролова отметила, что законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в РФ поможет защитить россиян от воздействия Запада. По словам парламентария, ключевыми задачами российского государства являются защита детей, укрепление духовности и традиционных семейных ценностей.

27 октября Госдума приняла в I чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в РФ. Решение было единогласным. Текстом документа запрещается призыв лиц подросткового возраста к смене пола в Сети, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, книгах и рекламных роликах.

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