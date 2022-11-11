Депутат Милонов счел запрет насилия в компьютерных играх излишним

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против введения запрета на насилие в компьютерных играх, назвав его излишней мерой.

"Я считаю, что определенный уровень экшен в играх, он предполагает виртуальное насилие, там убивалки, стрелялки. А как же наши киберспортсмены? Нет, я считаю, что это излишне", – передает РИА Новости его слова.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила запретить распространение компьютерных игр, которые пропагандируют порнографию, жестокость и насилие.

До этого министерство экономики выступило с инициативой обязать разработчиков игр проводить возрастную маркировку и не использовать в контенте запрещенную для распространения в России информацию.

Согласно проекту, при определении возрастного ценза компании будут опираться на мнение экспертов, реестр которых будет вести Минцифры.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!