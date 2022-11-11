В Госдуме предложили ввести штрафы за ЛГБТ-пропаганду в играх

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести административную ответственность за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх. Соответствующие поправки она подготовила ко второму чтению законопроекта "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях", сообщает газета "Известия".

Лантратова отметила, что в настоящее время оборот видео- и компьютерных игр не регулируется должным образом.

По ее словам, поправки необходимы для обеспечения безопасности контента и профилактики совершения общественно опасных действий под влиянием компьютерных игр.

"К такой информации может быть отнесена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и желание сменить пол, а также иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий", – пояснила Лантратова.

Ранее председатель думского комитета по вопросам семьи Нина Останина заявила, что, если закон о запрете ЛГБТ-пропаганды и педофилии будет принят, все существующие в России гей-клубы должны будут прекратить свою работу.

По ее словам, если люди все же хотят состоять в нетрадиционных сексуальных отношениях, они могут это делать, не показывая свое поведение в общественных местах.

27 октября Госдума приняла в первом чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в РФ. Решение было единогласным. Текстом документа запрещается призыв лиц подросткового возраста к смене пола в Сети, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах и рекламных роликах.

К проекту о ЛГБТ-пропаганде готовят поправки, включающие театры – Останина

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