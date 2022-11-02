Психолог рассказала, опасно ли аниме для детей

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Страх общественности к аниме сильно преувеличен и не оправдан, а японские мультфильмы не могут стать причиной самоубийства детей. Об этом в интервью Пятому каналу рассказала психолог Ирена Сирма.

Она сравнила аниме и любовь детей к сладостям. По ее словам, чем больше ребенок ест сладкого, тем сильнее ему этого хочется. Сирма пояснила, что сейчас 70% всей мультипликационной продукции занимает аниме, которое представлено множеством жанров.

"Поэтому вы даже не сразу поймете, в каком жанре все это снято, – ярко, красочно. <…> Как правило, в основе этого жанра лежит какая-то история про одинокого несчастного ребенка, которого становится жалко, зрители ему сопереживают", – пояснила Сирма.

Психолог указала на наличие сюжетов, где главный герой выступает агрессором, который всех побеждает, убивает и подает плохой пример. Однако, отметила специалист, воспитывающиеся в нормальной семейной обстановке дети могут отличить добро от зла.

Психолог подчеркнула, что ребенок может присоединиться к агрессору, тогда возможно взращивание теневой части. Однако, сказала Сирма, в реальной жизни ребенка окружают другие люди, поэтому проблема может быть не в детях.

Специалист рекомендовала в этих случаях не применять излишнюю строгость, так как это может привести к потере эмоционального контакта с ребенком.

"Запретный плод сладок, как известно, и здесь дело в родителях, в том, как они способны сопереживать – это про эмоциональный интеллект. Насколько он высокий? Это способность вообще видеть чувства ребенка. Если вы не видите чувств ребенка, вы не видите самого ребенка, и тогда возможно все", – объяснила психолог.

Сирма назвала нормальным интерес детей к страшилкам, таким образом они хотят получить адреналин. Она напомнила, что раньше дети пугали друг друга красной рукой, черной-черной комнатой, а сейчас есть Хеллоуин.

Психолог поведала, что психика человека не может все время быть в спокойном режиме, ей нужен адреналин. По ее словам, аниме – способ детей уйти от скучной и неинтересной реальности.

Ранее психолог Юлия Ватутина рассказала, что при ссорах родителям нужно соблюдать некоторые правила, чтобы не травмировать ребенка. Эксперт поведала, что зачастую дети считают себя виновными в ссорах взрослых. Из-за этого у ребенка может появиться токсичное чувство вины, а в будущем им будет сложнее добиваться желаемого из-за синдрома самозванца.



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