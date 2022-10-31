Психолог рассказала, как не травмировать ребенка во время ссор

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Не попадаться на глаза детям во время ссор могут лишь те родители, которые живут раздельно. В противном же случае взрослым нужно соблюдать некоторые правила, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на психолога Юлию Ватутину.

Эксперт пояснила, что часто при ссорах родителей дети считают, что они являются причиной конфликтов. Из-за этого у ребенка может появиться токсичное чувство вины, а в будущем им будет сложнее добиваться желаемого из-за синдрома самозванца.

"Для детей очень важно жить в спокойной и предсказуемой среде, если это не так и скандалы дома – явление постоянное, возникает отчужденность, пропадает безопасность. Ребенок начинает считать дом враждебным местом и стремится провести как можно больше времени за его пределами", – пояснила Ватутина.

Психолог рассказала, что часто при враждебной среде дома у детей могут развиваться психические и психосоматические заболевания, например ночные кошмары, энурез, снижение иммунитета.

Кроме того, ребенок может запоминать неправильное поведение при ссоре, а в дальнейшем повторять его. Чтобы избежать таких последствий, психолог рекомендовала избегать рукоприкладства, манипуляций детьми и их вовлечения в конфликт. Ватутина посоветовала не повышать голос при ссорах на глазах у детей. По ее словам, лучше выражать свои эмоции прямо с помощью фраз "я расстраиваюсь от того, что…", "я злюсь, когда ты…" и других.

"Ваша задача донести чувства, быть услышанным, разрешить конфликт, а не накидать бессмысленных обвинений. Если дети стали свидетелями вашего конфликта, они должны стать и свидетелями примирения. Извинитесь перед друг другом, обнимитесь, проявите теплоту", – отметила специалист.

Ватутина подчеркнула, что не нужно уходить из дома или ложиться спать без примирения.

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