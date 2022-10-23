Почему родителям не стоит сравнивать своих детей друг с другом

В многодетных семьях фразы: "Твой брат себе такого не позволяет" или "А вот сестре не все равно, какие отметки в дневнике", – будут в ходу всегда. Правильно ли расхваливать одного ребенка в разговоре с другим? Как сказать о положительных качествах и при этом никого не обидеть? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Детская обида – дело непредсказуемое. Порой похвала одного ребенка способна больно ранить другого. Особенно если делать это назидательным тоном, в воспитательных целях. "Я что, хуже, чем Саша?" "Мам, а ты меня меньше любишь?" Таких вопросов не избежать, если не учесть ряд моментов: например, что дети в семье – это всегда соперники, даже если у них большая разница в возрасте.

Как бы ты ни рос, старший брат все равно взрослее "мелкого". Какую одежду бы ты ни носила, наряды сестры всегда круче. В то же время маленьких детей при подростке тормошат и тискают чаще. И ведь еще им надо уступать, даже если они в том возрасте, когда ты сам уже уступал всем как старший.

Найти компромисс сложно, взрослым свойственно отмечать положительные черты одних детей в назидание другим. Тем более ребята растут и взрослеют по-разному. Но примеры, которые родители приводят ребенку, должны быть обоснованными. Не стоит в воспитательных целях попрекать младшего тем, что он схватил тройку, в то время как старший в его возрасте был круглым отличником. Это будет ошибкой.

Возможно, со старшим вы "разжевывали" все непонятные темы, а сидеть за уроками с младшим уже не хватает времени. Зато он раньше пошел в первый класс, все задания выполняет сам, а его отметки подкреплены конкретными знаниями. И эти достоинства не надо обесценивать сравнением.



Точно так же не имеет смысла обвинять старшего в несамостоятельности, если мама в раннем детстве не давала ему шагу ступить без своего контроля. Тогда как второй ребенок получал от родителей больше свободы. В этом случае замечание в духе "брат давно бы сам все сделал" смотрится странно.

Старшим важно не потерять лицо перед младшими. Поэтому отчитывать их при брате или сестре надо осторожно. Тем более для родителей старший ребенок – заместитель, их помощник, на которого можно рассчитывать в некоторых ситуациях. В таком случае у младших он должен пользоваться авторитетом.

Последним по мере взросления тоже нельзя постоянно соревноваться со старшим братом или сестрой. Каждое замечание, начинающееся словами: "А вот Сева в твои годы" , "Катя бы в пятом классе так не поступила", – словно отбрасывают детей на позиции беспомощных младенцев, которые ничего не умеют. Это не значит, что старших совсем не нужно хвалить и использовать в качестве примера для других членов семьи. Но похвала одного ребенка не должна унижать другого.

Отзываться о детях надо так, чтобы приведенный пример не сравнивал их, а вызывал гордость за сестру или брата. Родительская мудрость поможет выбрать верную тактику. Если же в чем-то сомневаетесь, можно прямо посоветоваться с детьми и обсудить, что именно их задевает.

