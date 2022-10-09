Как родителям избавиться от недовольного тона в общении с детьми

"Ты руки мыть собираешься?", "Куда пошел? Мусор прихвати", "Делай скорее уроки. Копаешься сто лет"... Если записать на аудио каждого второго родителя, то слова, обращенные к детям, звучат примерно так. Можно смело подставлять любое имя. Почему с коллегами мы любезные, в официальных организациях – учтивые, а с детьми предпочитаем разговаривать требовательно и резко, рассуждает мать двоих детей, журналист Евгения Бородина.



Когда малыши только появляются на свет, мамы общаются с ними на особом языке нежности и ласки, который многие взрослые обычно называют сюсюканьем. Как бы там ни было, воркующая мамина речь сопровождает среднестатистического карапуза лет до двух-трех. А потом в родительском голосе начинает появляться металл. В чем причины?

Ничего не поделаешь – дети не всегда похожи на ангелов, да и у мам с годами наступает усталость, помноженная на нехватку времени. Иногда проще отдать отрывистый приказ, чем терпеливо разъяснять, что, зачем и когда надо делать, присев на корточки и глядя ребенку в глаза, как советуют психологи.

Конечно, это характерно не для всех. Однако женщины предпочитают резкий командирский тон, особенно если в семье не один ребенок. Когда уж там расшаркиваться, если надо всех накормить, успеть в несколько мест, да еще и работу никто не отменял. Дети постепенно привыкают жить с мамой-командиром, но это не значит, что испытывают удовольствие от недовольных реплик.

Если бы родители (и я в их числе) периодически записывали на аудио фрагменты своего общения с детьми, а потом прослушивали бы эти подкасты на досуге, то, возможно, проблем было бы меньше. Все потому, что резкий тон и недовольные интонации (пусть даже и заслуженные) не услаждают слух. И уж, конечно, не способствуют семейному благополучию.

Всякое действие рождает противодействие. В ответ на сварливое замечание только исполнительные малыши послушно сделают как надо, а школьники постарше лишь огрызнутся в ответ.



Если родительские интонации годами держатся на одной недовольной ноте, то, возможно, реакции и вовсе не последует. Подросток привычно подумает: "Все как всегда – мать вечно ворчит". И уйдет в свой мир в поисках тепла и радости.

Родителям имеет смысл разобраться, почему они выбирают недовольный тон. Вспомнить, как сами в детстве воспринимали ситуацию, когда мама была мрачнее тучи. Вероятно, внутренне съеживались, теряясь в догадках, чем ее расстроили. И, конечно, тоскливо ждали, когда эта туча рассеется.

Конечно, родители любят ребенка и привязаны к нему. Ворчливый тон порой они сами истолковывают как знак внимания. Правда, чаще всего находят время только для того, чтобы спросить школьника об отметках, дать ему нагоняй за прошедший день и расписать инструкции на завтра. Порой дети с облегчением уходят в свою комнату, едва дождавшись окончания разговора. А вслед им летит мамино: "И обязательно ешь первое, слышишь? А то еще гастрит заработаешь".

Как взрослым сменить этот надоевший "плейлист" из недовольных замечаний, требовательных запросов и занудных нравоучений? Например, иногда можно представлять себя беседующим не с ребенком, а коллегами или человеком, мнение которого для нас важно. Возьмем ли мы в беседе с ними требовательный, недовольный тон? Вряд ли. Нам хочется выглядеть достойно, говорить убедительно и производить приятное впечатление. Почему с детьми должно быть иначе?



Посмотрите на себя в зеркало. Каким же унылым и неприветливым становится выражение лица, когда мы ругаемся на ребенка! Разумеется, мы родители и должны воспитывать. Но лучше не усердствовать с менторским тоном, чтобы наша беседа не напоминала звучание бормашины или дрели в самый разгар работы.

Когда чего-то слишком много, оно сразу обесценивается. Строгий тон тоже надо дозировать так, чтобы он имел значимость и вес. Ситуация должна быть такой: если уж родитель высказался сурово и требовательно, то дети сразу поймут, что дело серьезно и отреагируют как надо.

Еще один вариант смены типа общения – улыбнуться, прежде чем отправиться на разговор с ребенком. Таким образом расслабятся мышцы лица, охладится праведный гнев и проблема, из-за которой вы собирались ворчать, покажется не такой уж страшной. Конечно, серьезного разговора не избежать, но он будет строиться как беседа двух уважающих друг друга людей, а не как бытовая ссора в очереди.

Сразу привыкнуть к смене имиджа непросто. Придется постараться, чтобы поджатые губы расправлялись и растягивались в улыбку, а руки не сжимались от гнева, а гладили по голове даже бунтующего колючего подростка – ему это тоже нужно.