Депутат предложила запретить компьютерные игры, пропагандирующие жестокость

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила внести в законопроект о пропаганде ЛГБТ запрет на распространение компьютерных игр, которые пропагандируют порнографию, жестокость и насилие. Об этом сообщает РИА Новости.

Лантратова также выступила с предложением запретить игры, содержащие информацию об изготовлении наркотиков и способах суицида. Кроме того, по ее мнению, стоит перестать распространять игры, которые могут склонить несовершеннолетнего к противоправным действиям.

"Видео- и компьютерные игры, распространяемые на любых видах носителей <...> не должны содержать информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам", – говорится в сообщении.

За нарушение граждане могут заплатить до 400 тысяч рублей штрафа, а юридические лица – до 5 миллионов.

Ранее министерство экономики предложило обязать разработчиков игр проводить возрастную маркировку и не использовать в контенте запрещенную для распространения в России информацию.

Согласно проекту, при определении возрастного ценза компании будут опираться на мнение экспертов, реестр которых будет вести Минцифры.



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