Фото: depositphotos/romankosolapov

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина оценила идею ужесточить правила выпуска видеоигр в России. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Эксперт отметила, что в настоящее время маркировка не является обязательным условием для выпуска видеоигр. По ее словам, еще одна проблема – это невозможность проконтролировать, какие именно игры скачивают дети.

"Большинство крупных ресурсов говорят, что не могут отследить возраст пользователя, в чем мы сильно, кстати, сомневаемся, и не могут ограничить детей, если они самостоятельно будут игры скачивать", – рассказала она.

Мизулина сделала акцент на том, что детей необходимо оградить от компьютерных игр, в которых преобладает жестокость и насилие.

Кроме того, специалист заявила, что изначально такие видеоигры разрабатывались для подготовки бойцов различных спецподразделений.

Мизулина также заявила о необходимости поднять вопрос цифровой зависимости, поскольку дети сейчас проводят очень много времени в соцсетях. Интернет и видеоигры отнимают нормальный сон у ребенка, что крайне плохо сказывается на его здоровье, подчеркнула она.

По ее мнению, все это может свидетельствовать об отсутствии интереса детей к образованию или о том, что у них нет доступа к нему или возможностей.

"Мы считаем, что нужно детей максимально вытягивать из виртуального пространства и над этим должно думать государство", – добавила эксперт.

Ранее Минэкономики выступило с предложением обязать разработчиков игр проводить возрастную маркировку и не использовать в контенте запрещенную для распространения в РФ информацию. Инициатива нужна, по мнению ведомства, для обеспечения безопасности пользователей и профилактики совершения преступлений под влиянием игрового контента.

При этом документом предлагается запретить распространять игры, которые нарушают российское законодательство. Документ должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.



"The City": топ компьютерных игр этой осени

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!