Юрист прокомментировал законопроект по ужесточению правил выпуска видеоигр в РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Видеоигры, особенно заграничного выпуска, могут нанести ущерб здоровью и мировоззрению детей, считает заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его мнению, идея обязать разработчиков игр маркировать контент по возрасту является хорошим решением.

Но, отметил Соловьев, в этом случае следует обращать внимание на сам предоставляемый контент: на сюжет и главных героев. По его словам, в играх не должно быть запрещенной информации, которая может идти наперекор российским традиционным ценностям.

Кроме того, юрист призвал создать редакционный совет, регулирующий подобный контент в играх. По его мнению, в его состав должны входить психологи, педагоги, IT-специалисты и правоохранители.

"Именно такой совет и должен принимать решения о допуске к продаже и распространению той или иной видеоигры", – поделился Соловьев в разговоре с RT.

Ранее Минэкономики выступило с предложением обязать разработчиков игр проводить возрастную маркировку и не использовать в контенте запрещенную для распространения в РФ информацию. Инициатива нужна, по мнению ведомства, для обеспечения безопасности пользователей и профилактики совершения преступлений под влиянием игрового контента.

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