Кабмин внес ЛГБТ-пропаганду в перечень запрещенного контента Сети в РФ

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Правительство внесло ЛГБТ-пропаганду в перечень контента, который запрещен в интернете на территории России. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, в перечень добавили информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, педофилию, а также смену пола.

В начале декабря Владимир Путин подписал закон, согласно которому на территории РФ полностью запрещается пропаганда ЛГБТ, педофилии и смены пола.

Согласно документу, за пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ и интернете можно получить штраф в размере 5 миллионов рублей.

Новости часа: ГД приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола

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