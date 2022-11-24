В ГД ответили Блинкену на просьбу отозвать проект об ЛГБТ единогласным одобрением закона

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил думских депутатов ответить госсекретарю США Энтони Блинкену на просьбу не принимать законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. После этого все члены нижней палаты парламента поддержали данную инициативу, сообщает РИА Новости.

До этого Блинкен прокомментировал в своей соцсети российский закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, призвав отозвать его с целью уважения прав и достоинств человека.

"Давайте ответим господину Блинкену голосованием по данному вопросу, сделав свое волеизъявление открыто в интересах наших граждан и страны", – сказал Володин в ходе рассмотрения проекта.

Помимо этого, спикер Госдумы в своем телеграм-канале поделился, что подобный закон поможет защитить будущее России от повестки, которую активно распространяют США и Европа. Володин подчеркнул, что у РФ свои традиции и ценности.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и трансгендерности в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.

Теперь появился запрет на выдачу прокатного удостоверения фильму, если материал содержит информацию с пропагандой ЛГБТ. Также в РФ будет действовать ограничение на доступ несовершеннолетних к прослушиванию или просмотру контента на платных сервисах с содержанием пропаганды нетрадиционных отношений.

Отмечается, что за нарушение закона будет предполагаться административное наказание.



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