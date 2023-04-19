10:00Общество
Минюст одобрил документ Роскомнадзора о критериях определения ЛГБТ-пропаганды
Фото: ТАСС/"Ведомости"/Евгений Разумный
Российский Минюст утвердил документ Роскомнадзора о критериях определения ЛГБТ-пропаганды. Соответствующий приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
По утвержденному документу ведомства будут блокировать сайты со следующими материалами:
- направленные на убеждение о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;
- убеждающие в привлекательности и допустимости нетрадиционных сексуальных отношений, а также направленные на формирование положительного образа подобных отношений;
- создающие представление равноценности в обществе традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений;
- поддерживающие отказ от традиционных сексуальных отношений в пользу нетрадиционных;
- вызывающие интерес к таким отношениям и способствующие изменению негативного отношения на положительное;
- направленные на формирование положительного отношения к смене пола человека.
Документ вступит в силу с 1 сентября 2023 и будет действовать до 1 сентября 2029 года.
В декабре Владимир Путин одобрил инициативу, согласно которой на территории РФ полностью запрещается пропаганда ЛГБТ, педофилии и смены пола.
Согласно указу, штраф за это для граждан составит до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – до 1 миллиона рублей.
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