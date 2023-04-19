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10:00

Общество

Минюст одобрил документ Роскомнадзора о критериях определения ЛГБТ-пропаганды

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Евгений Разумный

Российский Минюст утвердил документ Роскомнадзора о критериях определения ЛГБТ-пропаганды. Соответствующий приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

По утвержденному документу ведомства будут блокировать сайты со следующими материалами:

  • направленные на убеждение о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;
  • убеждающие в привлекательности и допустимости нетрадиционных сексуальных отношений, а также направленные на формирование положительного образа подобных отношений;
  • создающие представление равноценности в обществе традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений;
  • поддерживающие отказ от традиционных сексуальных отношений в пользу нетрадиционных;
  • вызывающие интерес к таким отношениям и способствующие изменению негативного отношения на положительное;
  • направленные на формирование положительного отношения к смене пола человека.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2023 и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

В декабре Владимир Путин одобрил инициативу, согласно которой на территории РФ полностью запрещается пропаганда ЛГБТ, педофилии и смены пола.

Согласно указу, штраф за это для граждан составит до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – до 1 миллиона рублей.

Новости часа: Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола

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