В ГД внесли проект о запрете частичной мобилизации для не служивших россиян

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Депутат от КПРФ Михаил Матвеев внес в Госдуму законопроект об освобождении не служивших в армии граждан от призыва в рамках частичной мобилизации. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

"Призыву на военную службу по частичной мобилизации не подлежат граждане, не проходившие военную службу", – говорится в тексте законопроекта.

Также Матвеев внес на рассмотрение депутатов законопроект об исключении докторов и кандидатов наук из перечня граждан, подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации.

Ранее депутаты фракций "Новые люди" и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, будут получать возврат средств, потраченных на туры и авиабилеты.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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