Мобилизованным россиянам могут вернуть деньги за туры

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации, могут вернуть средства, потраченные на туры и авиабилеты. Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Авторами инициативы стали депутаты фракций "Новые люди" и ЛДПР.

По словам создателей проекта, многие граждане из-за мобилизации столкнулись с ситуацией, когда по независящим от них факторам не могут отравиться в путешествие. Но, уточнили авторы инициативы, пока что они не могут просить полного возврата за услуги туроператоров.

Законопроект поможет регулировать права и интересы путешественников и пассажиров, которые подлежат призыву, уточнили в "Парламентской газете". Предполагается рассмотреть решения для расторжения договоров без суда с полным возвращением затраченных средств.

Ранее сообщалось, что туроператоры будут оперативно возвращать средства за путевки мобилизованным россиянам. Уточнялось, что представители бизнеса одобрили просьбу и обещали по мере возможности оперативно возвращать деньги всем призванным.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



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