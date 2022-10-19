Сенаторы РФ одобрили кредитные каникулы для мобилизованных владельцев МСП

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Кредитные каникулы получили общества с ограниченной ответственностью, единственные учредители которых были призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатива направлена на помощь фирмам малого и среднего предпринимательства, у которых есть кредиты и займы, в том числе ипотечные, оформленные до мобилизации единственного владельца.

Кредитные каникулы предоставят на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней. Уточняется, что период может быть продлен в связи с нахождением призванного в медучреждении из-за ранения или того или иного заболевания.

В кредитные организации можно будет обратиться до конца следующего года. Для этого необходима справка, подтверждающая мобилизацию учредителя.

Ранее сообщалось, что Минфин разработал меры поддержки мобилизованных граждан, которые включают в себя продление сроков уплаты налогов на период прохождения службы в вооруженных силах. Проект соответствующего постановления был представлен для рассмотрения правительству РФ.

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