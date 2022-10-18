Кабмин изменил требования для компаний, сотрудников которых мобилизовали

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российские власти внесли ряд изменений в требования для фирм, сотрудники которых были призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Теперь фирмы, у которых есть лицензия на те или иные виды деятельности и чьи сотрудники были мобилизованы, могут продолжать работу с минимальным количеством специалистов. Такие компании не будут штрафоваться. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Уточняется, что решение имеет временный характер. Изменения распространяются на те фирмы, которые могли приступить к деятельности только при условии набора определенного количества сотрудников.

В кабмине подчеркнули, что сокращение числа специалистов не отразится на безопасности, стабильности и качестве работы фирм.

"В срок от трех до шести месяцев компании и предприятия должны найти новых квалифицированных работников, чтобы обеспечить соответствие существующим требованиям. При этом за призванным на службу сотрудником сохранится его рабочее место – трудовое соглашение с ним приостанавливается, но не разрывается", – говорится в сообщении.

Кроме того, с новыми специалистами фирмы должны будут заключить срочный трудовой договор. У сотрудников, которых призвали в рамках частичной мобилизации, будут продлены действия аттестаций и других разрешений без каких-либо дополнительных процедур.

Решение коснется 48 видов деятельности, например сферы перевозов, гидрометеорологии, образования, туризма и многих других. В кабмине добавили, что инициатива позволит урегулировать разрыв производственных процессов в государстве.

Ранее сообщалось, что в Совфеде подготовили законопроект, подразумевающий освобождение от налогов выплаты работодателями мобилизованным сотрудникам. Инициативу направят в правительство РФ, заявил глава экономического комитета СФ Андрей Кутепов.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

В Госдуме выступили за лишение депутатов и сенаторов брони от мобилизации

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