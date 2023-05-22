В ГД предложили выдавать молодым семьям сертификат на покупку новой машины

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Депутаты от фракции ЛДПР подготавливают к внесению в Госдуму законопроект, который предлагает выдавать молодым семьям сертификат на 1 миллион рублей для покупки новой машины. Об этом сообщает газета "Известия".

Использовать сертификат на покупку российского автомобиля смогут семьи до 30 лет после рождения первого ребенка. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что предлагаемая мера станет актуальным решением, учитывая демографический спад в РФ.

Автомобиль поможет родителям отвозить ребенка в детский сад, школу, больницу и другие заведения, считает он.

Нилов подчеркнул, что законопроект также поможет поддержать отечественных производителей автомобилей, которые будут выбирать молодые родители.

В министерстве финансов РФ отметили, что инициатива еще не поступила в ведомство, она будет рассмотрена после получения в установленном порядке.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявлял, что в 2024 году в России повысят размер пособий по уходу за ребенком. По его словам, в следующем году родители смогут получить 49 тысяч рублей, а к 2025 году размер пособий повысится до 66 тысяч рублей.

