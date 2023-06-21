В Ассоциации банков России предложили ограничить выдачу семейной ипотеки

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Массовый характер семейной ипотеки станет причиной повышения стоимости жилья на территории страны. В этой связи ее следует ограничить, заявил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, сообщает News.ru.

Если у семьи с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го родился первый ребенок или последующие дети, то она может рассчитывать на кредит для покупки жилья по ставке до 6%. Как правило, подобную ипотеку можно взять на квартиру в строящемся доме или в новостройке, если продавец является юрлицом.

"Для решения демографической проблемы и поддержки многодетных семей правильным было бы, чтобы семейная ипотека была нацелена на семей с тремя и более детьми. А сегодня она распространяется в том числе на семьи с одним ребенком", – пояснил Войлуков.

Именно такая массовость, продолжил он, приведет к росту цен на недвижимость абсолютно для всех жителей России. По словам эксперта, низкие ставки по семейной и льготной ипотекам стали причиной того, что за два года жилье в стране подорожало на 50%.

Войлуков указал на тот факт, что спрос на квартиры усилился. Застройщики, в свою очередь, в несколько этапов подняли цены. Эксперт считает, что льготы при ипотеке нужно давать не массово, а точечно. Это поможет приостановить темпы роста цен на недвижимость.

Ранее стало известно, что с января по апрель 2023 года почти 10 тысяч льготных кредитов было выдано москвичам в рамках программы "Семейная ипотека". По словам заммэра столицы Владимира Ефимова, сумма займов составила свыше 81,7 миллиарда рублей, что на 5% больше, чем за четыре месяца 2022-го.

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