Минтруд рассказал, какие семьи смогут получить статус многодетных по новым стандартам

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В России предлагают считать многодетными все семьи, в которых воспитываются три и более детей до 18 лет или до 23 лет, если ребенок продолжает обучение на очной форме. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на пресс-службу Минтруда.

В министерстве уточнили, что соответствующий приказ о едином подходе к определению этого статуса уже подготовлен. В данный момент его рассматривают в правительстве, после чего документ должен подписать президент РФ.

Нормы указа будут распространяться и на усыновленных детей в составе многодетной семьи, поскольку различий между усыновленными и кровными детьми, согласно Семейному кодексу РФ, нет.

Помимо этого, подобный статус также получат и замещающие семьи, вне зависимости от формы устройства ребенка в них, добавили в ведомстве.

На данный момент статус таких семей, а также меры поддержки для них решают сами регионы. При этом зачастую местные власти определяют критерии по-разному.

К примеру, по словам члена Ассоциации юристов РФ Эммы Казгериевой, на Камчатке семья остается многодетной до достижения первенцем 21 года при определенных условиях, а в Липецкой области – до 24 лет старшего ребенка.

Отличаются также и меры поддержки. Так, если федеральная помощь в виде досрочного выхода на пенсию для матери полагается всем многодетным, то региональные льготы могут быть разными.

Владимир Путин указом поручил правительству России рассмотреть вопрос возможности увеличения максимального размера кредита по льготной ипотеке для семей с тремя и более детьми.

До этого уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила изучить вопрос создания федерального фонда поддержки многодетных семей.

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