В РФ предложили создать федеральный фонд поддержки многодетных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В РФ следует изучить вопрос создания федерального фонда поддержки многодетных семей. Соответствующее предложение уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила на имя первого зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.

По словам омбудсмена, предметом регулирования фонда следует сделать вопросы реализации мер государственной социальной помощи и иных гарантий многодетным семьям или их членам. Волынец считает, что для качественного решения в регионах нужно организовать местные отделения фонда.

В качестве главных задач фонда омбудсмен назвала участие в разработке и реализации государственных программ в выработке решений по проблемам многодетных семей, а также содействие в организации семейного отдыха. Кроме того, в этот перечень входит поддержка и реализация мероприятий, которые направлены на оказание психолого-психотерапевтической и бесплатной юридической помощи.

"Создание фонда станет важным шагом в повышении престижа многодетных семей с детьми, уверенности в государственной поддержке данной категории семей и, как следствие, принятии положительного решения граждан России о наступлении и сохранении беременности и улучшении демографической ситуации в стране", – передает текст обращения RT.

Ранее в стране предложили изучить возможность разработки линеек детских игрушек, пропагандирующих многодетность. По словам председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова, такие куклы могли бы "научить ребят нормам семейных отношений".

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