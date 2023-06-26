Линейку пропагандирующих многодетность игрушек предложили создать в России

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России нужно рассмотреть возможность разработки линеек детских кукол и игрушек, пропагандирующих многодетность. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

По мнению Ветрова, детские товары несут в себе воспитательную функцию. Пропагандирующие многодетность куклы могли бы "научить ребят нормам семейных отношений", объяснил он.

"Прошу вас рассмотреть возможность разработки линеек детских кукол и игрушек, пропагандирующих многодетность. К примеру, это могли бы быть наборы кукол с мамой, папой и тремя-четырьмя детьми разных возрастов", – говорится в обращении.

Как спрогнозировал Ветров, такая мера не даст моментальных улучшений, однако создаст базу для демографического подъема через 20–30 лет.

Ранее в России предложили изменить правила выдачи земельных участков многодетным семьям. Депутат Госдумы Яна Лантратова направила обращение в правительство, в котором предложила утвердить на федеральном уровне требования к выделяемым земельным участкам для многодетных семей.

Как уточнила парламентарий, были зафиксированы случаи, когда таким семьям предоставляли земельные участки, расположенные на болотах.

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