В РФ предложили изменить правила выдачи земельных участков многодетным семьям

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В РФ следует на федеральном уровне утвердить требования к выделяемым земельным участкам для многодетных семей. Такое предложение думский депутат Яна Лантратова направила на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина, передает RT.

Согласно тексту обращения, люди, имеющие трех и более детей, могут рассчитывать на предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Парламентарий напомнила, что в целях обеспечения регулирования в этой области Минрегионразвития представило рекомендации по порядку бесплатного предоставления земельных участков.

В методичке также прописаны рекомендации по использованию критериев: транспортной доступности, удовлетворительной экологической обстановки, наличия или срока строительства объектов социальной инфраструктуры и так далее. При этом, уточнила Лантратова, были зафиксированы случаи, когда таким семьям предоставляли земельные участки, расположенные на болотах.

В этой связи депутат увидела необходимость внести поправки в Земельный кодекс. Парламентарий предлагает установить, что предоставляемые россиянам участки должны соответствовать обязательным минимальным требованиям.

Ранее Лантратова предложила для многодетных семей увеличить размер земельного участка, который не будет облагаться налогом, а также жилую площадь, с которой можно получить налоговый вычет. Она заявляла, что следует вычитать из необлагаемой базы по квартире из нормы 18 квадратных метров на каждого несовершеннолетнего ребенка.

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