В РФ предусмотрят страховые пособия для работающих полный день мам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство труда и соцзащиты РФ подготовило поправки, которые позволят полноценно работающим мамам сохранить выплаты по уходу за ребенком до исполнения ему 1,5 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Поправки <...> позволят сохранять такие выплаты <...> если человек, взявший отпуск по уходу за ребенком, досрочно вернулся к работе на полный день. Более того, в период этого отпуска можно будет трудоустраиваться и к другим работодателям", – пояснил глава Минтруда Антон Котяков.

Отмечается, что на сегодняшний день, выходя на работу, родитель имеет право сохранить пособие только в том случае, если работать он будет неполный день. В прошлом году пособие получали 1,6 миллиона человек, из которых неполный день работали 8,4%.

Ранее в Госдуме предложили разрешить гражданам использовать материнский капитал в качестве банковского вклада. Депутат Яна Лантратова объяснила, что сейчас государство тратит дополнительные средства на индексацию выплат, поскольку порядка 20,7% семей не могут найти для себя варианты использования маткапитала.

