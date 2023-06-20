В Госдуме предложили использовать маткапитал как банковский вклад

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Депутаты Госдумы попросили правительство РФ разрешить гражданам использовать материнский капитал в качестве банковского вклада. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампреда комитета ГД по просвещению Яну Лантратову.

Она сообщила, что, согласно статистике, 20,7% получателей маткапитала не могут найти подходящей возможности для распоряжения средствами целевым образом, что порождает дополнительные затраты на их индексацию.

Так, по итогам прошлого года, на индексацию этих сумм было потрачено около 96,2 миллиарда рублей.

Парламентарий предложила разрешить российским семьям размещать средства маткапитала на долгосрочные депозиты сроком на пять лет с возможностью пролонгации в аккредитованных Соцфондом РФ и Минфином финансовых институтах, а также получать процентный доход по таким вкладам.

Если же граждане получат отказ от пролонгации вклада, то необходимо предусмотреть возвращение средств обратно в Социальный фонд для их использования на предусмотренные законом цели, добавила Лантратова.

По мнению депутата, подобная мера позволит нивелировать снижение доходов для семей в РФ и индексировать их в последующие годы. Помимо этого, государство сможет экономить десятки миллиардов рублей на индексации.

Ранее Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил сохранять пособия по уходу за ребенком-инвалидом даже при частичной занятости родителя.

До этого правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, позволяющую использовать материнский капитал на реконструкцию домов блокированной застройки, в частности таунхаусов, дуплексов и лейнхаусов.

Маткапитал могут разрешить использовать на реконструкцию таунхаусов